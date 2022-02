Immobile non parte con la Lazio: influenza per l'attaccante. Out col Porto (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Brutte notizie per Sarri. Immobile dà forfait per la sfida della Lazio contro il Porto in Europa League. Un improvviso attacco influenzale... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Brutte notizie per Sarri.dà forfait per la sfida dellacontro ilin Europa League. Un improvviso attaccole...

Advertising

cmdotcom : Immobile influenzato, non parte con la #Lazio per il Portogallo: out col Porto - RobertoCresc10 : Tranquilli ci pensa il vice #Immobile. Ah no non c'è. #Lotitovattene #tareout #ForzaLazio - SabrinSabry : RT @Gondocrazia: Rambaudi: 'Sarri non ha scuse, la Lazio è da quarto posto perché parte sempre 1-0 grazie a Immobile' Poche ore dopo: #Immo… - sportli26181512 : Lazio, allarme per Porto: Immobile ha l’influenza e deve dare forfait: Lazio, niente Immobile in Europa League: ha… - LALAZIOMIA : #Coppe Lazio, Immobile infortunio: ha l’influenza e non parte per Porto -