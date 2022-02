Il vice di Decaro | “L’Anci non diventi un congresso parallelo del Pd

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 16 febbraio 2022)come unper regolare i conti interni al Pd? Una palestra sfogatoio per risolvere questioni personali mandando in frantumi il fronte dei sindaci? “Mi auguro proprio di no. Dovesse accadere, sarebbe un fatto grave. Ma sono sicuro che alla fine si riuscirà a mantenere un certo equilibrio e tenere l’associazione al riparo da queste logiche puramente interne ai partiti, che devono restare al di fuori”. Il sindaco di Ercolano Ciro Buonajuto è ilpresidente nazionale dell’Associazione nazionale comuni italiani. Ieri su questo giornale abbiamo raccontato delle tensioni che corrono sull’asse De Caro-primi cittadini delle grandi città. Roberto Gualtieri, Beppe Sala, Gaetano Manfredi e Stefano Lorusso rinfacciano al presidente dedi non spendersi abbastanza per salvaguardare ...