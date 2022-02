Il senatore Tommaso Cerno e la storia della cocaina a casa | «La ordinava il mio ex | io all’oscuro»

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ildel Partito Democratico, giornalista ed ex direttore de l’Espresso, è finito nell’inchiestaprocura di Roma sul traffico di stupefacenti.compare come presunto cliente degli indagati Danny Beccaria e Clarissa Capone. Lei ha effettuato quattro consegne dia domicilio all’indirizzo didel. Ma, specificano gli inquirenti, a suo carico non ci sono accuse. E non figura come acquirente diretto ma come tramite di un soggetto identificato. «Sapevo tutto di questa vicenda rispetto alla quale sono completamente estraneo e ho collaborato subito con i carabinieri», ha spiegato al CorriereSera lo stessodel Pd. «All’epoca ero fidanzato con un ragazzo ...

Nell'indagine compare anche un politico, seppur non indagato, si tratta del senatore del Pd Tommaso Cerno. "Sapevo tutto di questa vicenda - spiega Cerno al Corriere della Sera - rispetto alla quale ...