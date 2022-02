Horizon Forbidden West | per ognuno che sbloccherà un determinato trofeo | Sony si impegnerà a piantare un albero

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Anche, come sempre più spesso accade quando si parla di colossi del mondo tech, è pronta ad abbracciare una politica green. Nello specifico parliamo dell’ultima fatica emersa dai PlayStation Studios,, titolo action/adventure in uscita nei prossimi giorni.– 16022022 www.computermagazine.itUna mossa che potremmo definire nobile, volta a sostenere una causa che sta a cuore a tutti: quella della deforestazione. Molte, sempre di più in realtà, sono le aziende che hanno adottato metodi alternativi per contrastare questo evidente problema che attanaglia il nostro pianeta. Tanti produttori promettono diunper ogni prodotto venduto appartenente alla loro gamma. Tanti altre, ...

Advertising

pasqui1998 : RT @supercanaries_: Prima di chiudermi nel buco di Horizon Forbidden West e creare contenuti unicamente su quello, ho scritto qualche parol… - GamingTalker : Horizon Forbidden West, Sony pianterà un albero per ogni giocatore che sbloccherà un determinato trofeo… - Roby_Passarelli : Horizon Forbidden West vuole salvare il nostro pianeta, per davvero - iCrewPlay : #HorizonForbiddenWest propone un'iniziativa davvero interessante e a favore dell'ambiente ?? #gaming - tuttoteKit : #LEGO Horizon Forbidden West: ecco il nuovo set 'Collolungo' #GuerrillaGames #HorizonForbiddenWest… -

Ultime Notizie dalla rete : Horizon Forbidden

Dal punto di vista del gameplay, inWest presenterà alcune novità, come la possibilità di atterrare in planata grazie ad un inedito dispositivo olografico, ma torneranno alcuni ...Il lancio diWest , l'attesissima nuova avventura di Aloy realizzata da Guerrilla Games in esclusiva su PS4 e PS5 , è ormai dietro l'angolo. Il lancio del sequel diZero Dawn avverrà ...Ecco come avere 220GIGA a meno di 10€ (e 5€ gratis di ricarica) Horizon Forbidden West, l'indimenticabile viaggio di Aloy su PS5 e PS4 - Recensione Abbiamo nuovamente impersonato Aloy nel seguito di ...LEGO e PlayStation Studio Guerrilla, uniscono le forze per stupire i fan di entrambi i marchi con il primissimo prodotto congiunto, dedicato al celebre videogioco Horizon Forbidden West Grazie alla ...