Green pass, Susanna Tamaro contro il Governo Draghi: “È ridicolo” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Green pass, Susanna Tamaro scrive una lettera al presidente del Consiglio Mario Draghi. Lo fa attraverso il Corriere della Sera chiedendo che siano riviste le norme intorno all’uso e alla validità della certificazione verde. Green pass, Susanna Tamaro scrive a Draghi La scrittrice Susanna Tamaro, tramite il Corriere della Sera, ha scritto una lettera contro il Green pass e di conseguenza contro le scelte del Governo Draghi: “Gentile presidente Draghi, mi dispiace rubarle un po’ del suo tempo prezioso e se lo faccio è perché credo che, a questo punto, il nostro Paese ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 16 febbraio 2022)scrive una lettera al presidente del Consiglio Mario. Lo fa attraverso il Corriere della Sera chiedendo che siano riviste le norme intorno all’uso e alla validità della certificazione verde.scrive aLa scrittrice, tramite il Corriere della Sera, ha scritto una letteraile di conseguenzale scelte del: “Gentile presidente, mi dispiace rubarle un po’ del suo tempo prezioso e se lo faccio è perché credo che, a questo punto, il nostro Paese ...

Advertising

borghi_claudio : Mi riferiscono che @lucatelese ha davvero detto che il calo dei contagi di settimana scorsa è merito del green pass… - Adnkronos : #Greenpass, Gismondo: 'Non esiste ragione scientifica per mantenerlo'. - Open_gol : La scrittrice chiede al governo di eliminare il lasciapassare: «Prima o poi moriremo tutti. Intanto però sarebbe be… - ma1982_mario : RT @V_V_Vi_Vi: AZIONE V_V NO GREEN PASS DAVANTI AL PROPRIO ESERCIZIO?? Unisciti ai #ViVi . ?? - SpallinoPaolo : Dialogo tra sordi, il governo dei macellai usa il green pass per togliere diritti costituzionali ai cittadini. Cose… -