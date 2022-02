GF Vip 6: è (ancora) lite tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Grande Fratello ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti dei vipponi, che a quanto pare non hanno rispettato le regole della Casa durante la diretta di lunedì 14 febbraio 2022. La cosa ha smosso un po’ gli animi dei concorrenti, e durante la lettura del comunicato, si è accesa una lite tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, di nuovo. Vi raccomandiamo... GF vip, Miriana Trevisan litiga con Katia Ricciarelli: “Basta, me ne vado” Prima di leggere l’annuncio degli autori del GF, gli incaricati, Trevisan e Antonio Medugno, hanno dovuto riportare i vari rimproveri, che sono poi pesati sul budget settimanale per la spesa, facendolo scendere del ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Grande Fratello ha emesso un provvedimento disciplinare nei confronti dei vipponi, che a quanto pare non hanno rispettato le regole della Casa durante la diretta di lunedì 14 febbraio 2022. La cosa ha smosso un po’ gli animi dei concorrenti, e durante la lettura del comunicato, si è accesa unatra, di nuovo. Vi raccomandiamo... GF vip,litiga con: “Basta, me ne vado” Prima di leggere l’annuncio degli autori del GF, gli incaricati,e Antonio Medugno, hanno dovuto riportare i vari rimproveri, che sono poi pesati sul budget settimanale per la spesa, facendolo scendere del ...

