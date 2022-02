Dario Sarnataro | “Al Napoli manca la mentalità delle squadre da titolo”

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) “C’è ladiffusa che per ilvincere lo scudetto sarebbe eccessivo e anch’io ho un pizzico di amarezza dopo il pareggio con l’Inter perché gli azzurri alla fine sembrava che non ne avessero più a livello mentale”. È l’analisi del giornalista di Radio Marte,, intervenuto nella puntata odierna di ClubL'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dario Sarnataro

Teleclubitalia

...Maryam Elena Manuele Crytical BALLO (Aggiornata al 9/1) Carola Puddu Christian Stefanelli... eliminato il 5 dicembre) Virginia Vorraro (Ballo, eliminata il 5 dicembre) Guido Domenico(...Il giornalista e storica voce di Radio Marte,, ha commentato i pro e i contro del trasferimento di Lorenzo Insigne : 'La storia di Insigne con il Napoli sta avendo un finale non solo ...E' l'analisi del giornalista di Radio Marte, Dario Sarnataro, intervenuto nella puntata odierna di Club Napoli All News in onda su Teleclub Italia. "La pecca da sempre di questa squadra è la mentalità ...Ogni serata vede alternarsi sul palco nomi diversi, come Gigi Rock, Omar Fantini, Raffaele D’Ambrosio, Herbert Cioffi, Rubes Piccinelli, Fabio Di Dario, Omar Pirovano, Silvio Cavallo, Giovanni ...