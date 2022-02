Crisi Ucraina anche all’Eurovision, si ritira Alina Pash (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Sono un'artista, non un politico". Così Alina Pash, cantante famosissima in Ucraina, rinuncia all'Eurovision 2022, benchè la vincitice del Vidbir 2022 (il Sanremo ucraino) avrebbe diritto a partecipare avendo il 12 febbraio vinto la finale della selezione nazionale. Ma, appunto, la Crisi geopolitica influenza tutto a Kiev e dintorni, anche la musica. Alina si è dunque ritirata, riferisce l'agenzia Ucraina Unian.Subito dopo l'annuncio dei risultati era scoppiata una lite furibonda sul conteggio dei voti, ma successivamente è diventato ancora più caldo lo scandalo: la rete ha ricordato che Alina Pash è stata inclusa nel Data base ucraino "Peacemaker" per visite "illegali in Crimea". Visite smentite dalla stessa ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 16 febbraio 2022) "Sono un'artista, non un politico". Così, cantante famosissima in, rinuncia all'Eurovision 2022, benchè la vincitice del Vidbir 2022 (il Sanremo ucraino) avrebbe diritto a partecipare avendo il 12 febbraio vinto la finale della selezione nazionale. Ma, appunto, lageopolitica influenza tutto a Kiev e dintorni,la musica.si è dunqueta, riferisce l'agenziaUnian.Subito dopo l'annuncio dei risultati era scoppiata una lite furibonda sul conteggio dei voti, ma successivamente è diventato ancora più caldo lo scandalo: la rete ha ricordato cheè stata inclusa nel Data base ucraino "Peacemaker" per visite "illegali in Crimea". Visite smentite dalla stessa ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - Tg3web : La crisi Russia-Ucraina, un appello per la pace arriva da piazza del Pantheon a Roma, dove la Comunità di Sant'Egid… - NicolaPorro : ?? Cosa non torna nella crisi #Ucraina: e se #Putin non avesse mai voluto invadere Kiev? Il reportage dal fronte ?? - etiamomnes : RT @GermanoDottori: I just uploaded “Commento alla crisi russo-ucraina. Radio Radio, 14 febbraio 2022” to #Vimeo: - MariaRo99325323 : RT @Gianluc54410558: Ecco come ha risolto la crisi Russia Ucraina. Un genio ??????????(non tutti capiranno). -