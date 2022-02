Covid, quarta dose del vaccino ai fragili all'esame dell'Aifa il 25 febbraio (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ fissata per il prossimo 25 febbraio una riunione straordinaria della commissione tecnico scientifica dell’ Aifa e, secondo quanto si apprende, in quella occasione dovrebbe essere esaminata la possibilità... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 16 febbraio 2022) E’ fissata per il prossimo 25una riunione straordinariaa commissione tecnico scientificae, secondo quanto si apprende, in quella occasione dovrebbe essere esaminata la possibilità...

Advertising

GiovaQuez : Magrini (Aifa): 'Nessuna quarta dose di vaccino anti-covid ma un richiamo che auspichiamo annuale' #COVID - LuigiF97101292 : RT @antonio_bordin: La quarta dose è completamente inutile, probabilmente dannosa. Proprio come la terza. #COVID #COVID19 - SkyTG24 : #Vaccino #Covid19, quarta dose ai fragili all'esame dell'Aifa il 25 febbraio - andreinazaccar1 : RT @ImolaOggi: Vaccino Covid, Speranza: Ok quarta dose per gli immunodepressi (A breve, se volete il green pass, quarta dose per tutti) ht… - Davide70405052 : RT @CurrentiCalamo_: Con la quarta dose saremo protetti per 20 anni dal Covid19 Ma potremo contrarre ancora il Covid20, il Covid 21, il cov… -