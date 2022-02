Covid | il bollettino aggiornato in Campania | calo ricoveri in degenza

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSono 5.813 i neo positivi alinsu 46.499 test esaminati. resta piuttosto stabile il tasso di incidenza che ieri era pari a 12,31% ed oggi è 12,50%. Secondo i dati deldell’Unità di crisi della Regione, sono 17 i decessi nelle ultime 48 ore; 3 deceduti in precedenza ma registrato ieri. Continuano a calare iin terapia intensiva dove si registrano 69 posti letto occupati (-4 rispetto a ieri). Miglioramento netto indove ilè altissimo: i posti letto occupati sono 1115 (-98 rispetto a ieri). Questo ildi oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ...

Le buone notizie sul fronte delproseguono. I 28.630 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono il dato più basso dall'... Nell'ultimoil saldo è di - 10 ricoveri e - 17 terapie ...... sono quasi il triplo dei nuovi casi positivi" dice l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato nelquotidiano. "Il Lazio è la prima Regione per somministrazione ...secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione, Da ieri sono stati registrati 20 nuovi decessi, 17 dei quali avvenuti nelle ultime 48 ore e 3 avvenuti in precedenza. In Campania sono 69 ...Lo riferisce il bollettino con i dati Covid della Regione. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 13,8%. Sono 21 i decessi. L’età media dei nuovi ...