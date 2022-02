Cosenza, ufficiale l’esonero di Occhiuzzi (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Il Cosenza comunica con una nota ufficiale l’esonero di Occhiuzzi da allenatore: ci sono i nomi dei possibili sostituti Il Cosenza comunica l’esonero di Occhiuzzi con una nota ufficiale. I nomi per sostituirlo sono il ritorno di Zaffaroni o l’alternativa è Zenga. Il comunicato sull’esonero della società: «La Società Cosenza Calcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Roberto Occhiuzzi. Al tecnico, che ha collezionato 7 panchine nella stagione 2021/2022 e 51 nella stagione 2020/2021 in rossoblù, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Il nome del nuovo allenatore sarà ufficializzato nelle prossime ore». L'articolo proviene da Calcio News ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Ilcomunica con una notadida allenatore: ci sono i nomi dei possibili sostituti Ilcomunicadicon una nota. I nomi per sostituirlo sono il ritorno di Zaffaroni o l’alternativa è Zenga. Il comunicato suldella società: «La SocietàCalcio comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il Sig. Roberto. Al tecnico, che ha collezionato 7 panchine nella stagione 2021/2022 e 51 nella stagione 2020/2021 in rossoblù, vanno i più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto. Il nome del nuovo allenatore sarà ufficializzato nelle prossime ore». L'articolo proviene da Calcio News ...

