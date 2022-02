Concessioni balneari, Rustignoli (Fiba): “Gare a partire dal 2024? Questa data non è scontata” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Noi non diamo per scontato che la data rimanga quella del gennaio 2024 perché dobbiamo ricordare che c’è un tema riformatore indispensabile da portare avanti”. A dirlo è Maurizio Rustignoli, presidente nazionale dell’associazione dei balneari Fiba Confesercenti, a proposito dei bandi di gara delle Concessioni balneari dopo l’approvazione ieri in Cdm dell’emendamento al ddl Concorrenza e dopo la sentenza del Consiglio di Stato, intervistato dall’Adnkronos. “Il tema della mappatura delle coste per la quale sono stanziati 3 milioni di euro – aggiunge il rappresentante dei balneari – dovrà avere un seguito e c’è un impegno del governo. Quindi noi diciamo non andiamo ad individuare una data certa: magari è il ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Noi non diamo per scontato che larimanga quella del gennaioperché dobbiamo ricordare che c’è un tema riformatore indispensabile da portare avanti”. A dirlo è Maurizio, presidente nazionale dell’associazione deiConfesercenti, a proposito dei bandi di gara delledopo l’approvazione ieri in Cdm dell’emendamento al ddl Concorrenza e dopo la sentenza del Consiglio di Stato, intervistato dall’Adnkronos. “Il tema della mappatura delle coste per la quale sono stanziati 3 milioni di euro – aggiunge il rappresentante dei– dovrà avere un seguito e c’è un impegno del governo. Quindi noi diciamo non andiamo ad individuare unacerta: magari è il ...

