Cent'anni di Luigi Meneghello, con parole sue (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Cent'anni fa, il 16 febbraio 1922, nasceva a Malo, in provincia di Vicenza, Luigi Meneghello. Aspettò 41 anni per scrivere il romanzo che lo fece diventare (relativaente) famoso nelle patrie lettere: Libera nos a Malo (LNAM). Un capolavoro. Seguirono altri libri: I piccoli maestri (IPM, sulla sua esperienza di partigiano e di militante del Partito d'Azione), Pomo pero, Fiori italiani, Il dispatrio (ID, sulla sua scelta di andare a vivere e lavorare, come professore di italiano, in Inghilterra). ReCente è la pubblicazione di Spor. Raccontare lo sport, tra il limite e l'assoluto (S). Qui di seguito un piccolo (incompleto) alfabeto tratto dalle sue pagine. A come Antonio Giuriolo* Antonio vivo non avrebbe potuto continuare a essere a lungo la fonte d'ispirazione che era stato in ...

