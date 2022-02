Calcio: Roma. Pellegrini 'Mou speciale, arbitri non ce l'hanno con noi' (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ... cerca più il possesso palla per avere la partita in controllo", ha aggiunto il 25enne trequartista Romano in un'intervista anticipata oggi da 'La Gazzetta dello Sport' che sarà pubblicata ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 16 febbraio 2022) ... cerca più il possesso palla per avere la partita in controllo", ha aggiunto il 25enne trequartistano in un'intervista anticipata oggi da 'La Gazzetta dello Sport' che sarà pubblicata ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma Zaniolo, Juve in pressing: la pista è calda La situazione La Roma non ha ancora fissato un prezzo, anche perché ufficialmente il giocatore non è in vendita, ma una quarantina di milioni potrebbero bastare per arrivare alla fumata bianca. La ...

Calcio: Roma. Pellegrini 'Mou speciale, arbitri non ce l'hanno con noi' A parlare del suo tecnico nella Roma e del ct azzurro è Lorenzo Pellegrini, capitano giallorosso appena tornato titolare con il Sassuolo dopo oltre un mese di assenza. "Mourinho chiede molta ...

Roma, altro cambio nelle gerarchie: Pellegrini non è più il primo rigorista Corriere dello Sport Calcio: malore per presidente Reggina Luca Gallo, condizioni gravi. "Aggiornamento condizioni" REGGIO CALABRIA, 15 FEB - Luca Gallo, 51 anni, presidente della Reggina calcio, che milita nel campionato di serie B, ha accusato un malore mentre partecipava ieri a Roma ai funerali della madre ed é ...

Il n.1 della Reggina Gallo in gravi condizioni Luca Gallo, 51 anni, presidente della Reggina calcio, che milita nel campionato di serie B, ha accusato un malore mentre partecipava ieri a Roma ai funerali della madre ed é adesso ricoverato in ...

