Advertising

anteprima24 : ** ##Benevento, la rabbia dopo il ko: squadra in ritiro ** - BeneventoNews : RT @CronachePicene: La presentazione di Benevento-Ascoli #ascolicalcio #serieb - - CronachePicene : La presentazione di Benevento-Ascoli #ascolicalcio #serieb - - anteprima24 : ** Caserta: 'Con l'#Ascoli cambierò qualcosa, il pari di Lecce fa un po' rabbia' ** - folucar : RT @Blackmb7passi: Dovrebbe fermarsi il paese intero. Oggi è morto anche l'ennesimo operaio, sul lavoro, a Benevento. L'indignazione non ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento rabbia

. Si torna in campo con il match trae Ascoli, valido per la 23giornata del campionato di serie B. Non è mancata la conferenza ... Alla ripresa c'era ladi non aver portato a ...... ha parlato in conferenza stampa il tecnico del, Fabio Caserta. Gare ravvicinate e ... Dopo Lecce c'era laper i mancati tre punti, ma anche la consapevolezza di aver fatto una grande ...Purtroppo questo arbitro con il Benevento ha arbitrato alla stessa maniera. Ha gestito le ammonizioni in modo unidirezionale. E iniziamo a scocciarci di questo tipo di "rigorini". Passino i rigori, ...Così mister Fabio Caserta ha presentato la sfida casalinga di domani sera, ore 18:30, tra il suo Benevento e i bianconeri di Sottil ... Alla ripresa c’era la rabbia di non aver portato a casa i tre ...