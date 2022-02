Aumento sigarette | ecco l’elenco con i prezzi

(Di mercoledì 16 febbraio 2022), arriva la stangata anche per i fumatori. Dal 15 febbraio c’è stato un rincaro deiper i tabacchi lavorati. A riportarlo è Teleclub Italia. Come emesso dal sito dell’ADM (Agenzia dei Monopoli) il costo è aumentato per diversi pacchetti di. L’si aggira dai 10 ai 20 centesimi. Coinvolti sia i fumatori dielettroniche che di tabacco riscaldato. Questa la tabella con i rincari come riportato da Teleclub Italia: CHIARAVALLE BURLEY 5,00 Confezione astuccio da 20 pezzi CHIARAVALLE VIRGINIA 5,00 Confezione astuccio da 20 pezzi CHIARAVALLE VIRGINIA BRIGHT 5,00 Confezione astuccio da 20 pezzi HEETS AMBER SELECTION 2,50 Confezione da 10 pezzi HEETS AMBER SELECTION 5,00 Confezione da 20 pezzi HEETS BLUE SELECTION 5,00 ...

Advertising

salvapetti : @Lapostrofo99 @GallettoMatteo @realvarriale @sscnapoli @Lor_Insigne @Inter credo solo che abbia mancato di dire che… -

Ultime Notizie dalla rete : Aumento sigarette

InterNapoli.it

'E' stato respinto il tentativo di demonizzare il consumo di vino e birra attraverso allarmi salutistici in etichetta già adottati per le, l'della tassazione e l'esclusione dalle ...'E' stato respinto il tentativo di demonizzare il consumo di vino e birra attraverso allarmi salutistici in etichetta già adottati per le, l'della tassazione e l'esclusione dalle ...il loro uso in Italia contribuisce alla iniziazione e alla ricaduta del consumo di sigarette tradizionali e ne ostacola la cessazione, alimentando l’epidemia tabagica”. Lo studio del maggio 2021 ...Aumento sigarette, arriva la stangata anche per i fumatori. Dal 15 febbraio c’è stato un rincaro dei prezzi per i tabacchi lavorati. A riportarlo è Teleclub Italia. Come emesso dal sito dell’ADM ...