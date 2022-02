Atp 500 Rio 2022: programma, orari e ordine di gioco giovedì 17 febbraio con Berrettini e Sonego (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il programma con gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 17 febbraio al torneo Atp 500 di Rio 2022. Ben due gli italiani in campo nell’ultimo giorno dedicato al secondo turno. Si tratta di Matteo Berrettini, testa di serie numero uno del tabellone, opposto al padrone di casa Monteiro, e di Lorenzo Sonego che sfida invece Kecmanovic, peraltro a orari serali ottimali per il pubblico italiano. Di seguito la programmazione completa. QUADRA GUGA KUERTEN ore 20.30 (SE) Cerundolo vs (2) Ruud non prima delle ore 23 Delbonis vs (7) Alcaraz a seguire (1) Berrettini vs (WC) Monteiro QUADRA 1 ore 20.30 (6) Sonego vs (Q) Kecmanovic SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 17 febbraio 2022) Ilcon glie l’didi17al torneo Atp 500 di Rio. Ben due gli italiani in campo nell’ultimo giorno dedicato al secondo turno. Si tratta di Matteo, testa di serie numero uno del tabellone, opposto al padrone di casa Monteiro, e di Lorenzoche sfida invece Kecmanovic, peraltro aserali ottimali per il pubblico italiano. Di seguito lazione completa. QUADRA GUGA KUERTEN ore 20.30 (SE) Cerundolo vs (2) Ruud non prima delle ore 23 Delbonis vs (7) Alcaraz a seguire (1)vs (WC) Monteiro QUADRA 1 ore 20.30 (6)vs (Q) Kecmanovic SportFace.

