Altro passo a vuoto per il Consiglio comunale di Vittoria (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Vittoria – “Ritengo che i cittadini vittoriesi si stiano chiedendo a che cosa sia servito, dopo tre anni di commissariamento, votare un Consiglio comunale quando il civico consesso continua ad essere svilito e mortificato nel suo ruolo da una maggioranza che non si capisce a che gioco stia giocando. Ancora una volta, resto allibito e questa maggioranza, compresa tutta l’amministrazione, anche in questa occasione assente in aula, dovrebbe chiedere scusa alla città per non avere compiuto un solo passo in avanti verso la trattazione di quegli argomenti che dovrebbero assicurare un minimo di prospettiva sul futuro di Vittoria, soprattutto quando si parla di agricoltura. Tutto, ormai, è diventato una questione pregiudiziale. La scusa per non andare avanti”. Così il capogruppo della Lega, Biagio Pelligra, ... Leggi su quotidianodiragusa (Di mercoledì 16 febbraio 2022)– “Ritengo che i cittadini vittoriesi si stiano chiedendo a che cosa sia servito, dopo tre anni di commissariamento, votare unquando il civico consesso continua ad essere svilito e mortificato nel suo ruolo da una maggioranza che non si capisce a che gioco stia giocando. Ancora una volta, resto allibito e questa maggioranza, compresa tutta l’amministrazione, anche in questa occasione assente in aula, dovrebbe chiedere scusa alla città per non avere compiuto un soloin avanti verso la trattazione di quegli argomenti che dovrebbero assicurare un minimo di prospettiva sul futuro di, soprattutto quando si parla di agricoltura. Tutto, ormai, è diventato una questione pregiudiziale. La scusa per non andare avanti”. Così il capogruppo della Lega, Biagio Pelligra, ...

Caffespressoxx : RT @phoenixsdream: Se si passa il tempo ad aspettare che l'altro faccia un passo e l'altro fa lo stesso...si resterà in infinita attesa #q… - Peonia249 : @necessaryrain @alessia_dream01 Hanno diffuso, un passo dopo l'altro, il terrore e la psicosi collettiva. Non si ra… - UnTemaAlGiorno : RT @phoenixsdream: Se si passa il tempo ad aspettare che l'altro faccia un passo e l'altro fa lo stesso...si resterà in infinita attesa #q… - quotidianodirg : #Politica #biagiopelligra Altro passo a vuoto per il Consiglio comunale di Vittoria - marika18__ : RT @Soof1aaa: Io che passo da un profilo all’altro per leggere tutte le frecciatine -

Ultime Notizie dalla rete : Altro passo Le migliori guide online per acquistare in rete in modo conveniente e sicuro Il mercato si è evoluto in modo importante ed è fondamentale stare al passo con i tempi per evitare ... Poiché non sei lì di persona, non puoi provare i vestiti o assaggiare in altro modo la merce prima ...

Relamping per illuminazione pubblica, uno dei campi applicativi di maggiore interesse Un altro vantaggio è dato dai costi di manutenzione ridotti ; questo aspetto viene apprezzato non ... Fare un passo avanti con la tecnologia è possibile, ci sono già numerose aziende e località che ...

BOSNIA: Dodik, un altro passo verso la secessione East Journal “Annientare” di Michel Houllebecq, elogio del disincanto In passato, tuttavia, quel disincanto sembrava rimproverare il mondo, richiamandolo dall’oltretomba dell’assuefazione, senza mai salire sul piedistallo del “bacchettone” da cui l’autore prende(va) ...

Alfa Romeo Tonale: compri su Amazon, ricevi nel bagagliaio Non si dovrà far altro che sbloccare l’auto da remoto ... attingendo dall’elettrificazione tutto il vantaggio competitivo che può offrire rispetto al passato.

Il mercato si è evoluto in modo importante ed è fondamentale stare alcon i tempi per evitare ... Poiché non sei lì di persona, non puoi provare i vestiti o assaggiare inmodo la merce prima ...Unvantaggio è dato dai costi di manutenzione ridotti ; questo aspetto viene apprezzato non ... Fare unavanti con la tecnologia è possibile, ci sono già numerose aziende e località che ...In passato, tuttavia, quel disincanto sembrava rimproverare il mondo, richiamandolo dall’oltretomba dell’assuefazione, senza mai salire sul piedistallo del “bacchettone” da cui l’autore prende(va) ...Non si dovrà far altro che sbloccare l’auto da remoto ... attingendo dall’elettrificazione tutto il vantaggio competitivo che può offrire rispetto al passato.