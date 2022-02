Affidata in concessione per 10 anni la casa albergo per anziani “San Pasquale” (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Benevento ha provveduto ad affidare in concessione al Consorzio Sanità e Servizi Integrati “CON.S.S.I.” per la durata di 10 anni la casa albergo per anziani “San Pasquale”, sita in via dei Longobardi, A darne notizia sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, che spiegano: “Dopo un lungo e faticoso percorso, si è finalmente riusciti a trovare una soluzione – praticamente a costo zero e, quindi, senza riverberi per le casse dell’Ente – capace di riportare alla luce la storica struttura del San Pasquale e restituire così alla Città un luogo di preziosa assistenza agli anziani. La struttura verrà adeguata alla vigente normativa antincendio e sarà sottoposta ad importanti ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comune di Benevento ha provveduto ad affidare inal Consorzio Sanità e Servizi Integrati “CON.S.S.I.” per la durata di 10laper“San”, sita in via dei Longobardi, A darne notizia sono il sindaco Clemente Mastella e l’assessora alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, che spiegano: “Dopo un lungo e faticoso percorso, si è finalmente riusciti a trovare una soluzione – praticamente a costo zero e, quindi, senza riverberi per le casse dell’Ente – capace di riportare alla luce la storica struttura del Sane restituire così alla Città un luogo di preziosa assistenza agli. La struttura verrà adeguata alla vigente normativa antincendio e sarà sottoposta ad importanti ...

