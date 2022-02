Vlahovic sotto accusa: l’attacco che non ti aspetti (Di martedì 15 febbraio 2022) Vlahovic ha letteralmente cambiato la Juventus; l’attaccante serbo, nonostante i due gol in tre partite, ha ricevuto una pesante critica. Ha aperto la sfida con il Verona, è stato decisivo con il Sassuolo (coppa Italia) ed ha messo in costante apprensione i difensori dell’Atalanta. Le prime partite di Dusan Vlahovic con la maglia della Juventus sono state assolutamente positive; l’attaccante serbo, però, dopo l’ultima prestazione è stato criticato. Andiamo a scoprire l’accusa mossa nei confronti del nuovo centravanti bianconero. Getty ImagesL’arrivo di Vlahovic (il più importante affare in Italia per quanto riguarda il mercato di gennaio) ha cambiato letteralmente le prospettive della Juventus. I bianconeri avevano bisogno di un centravanti da venticinque gol a stagione e ora possono guardare con fiducia al ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 15 febbraio 2022)ha letteralmente cambiato la Juventus; l’attaccante serbo, nonostante i due gol in tre partite, ha ricevuto una pesante critica. Ha aperto la sfida con il Verona, è stato decisivo con il Sassuolo (coppa Italia) ed ha messo in costante apprensione i difensori dell’Atalanta. Le prime partite di Dusancon la maglia della Juventus sono state assolutamente positive; l’attaccante serbo, però, dopo l’ultima prestazione è stato criticato. Andiamo a scoprire l’mossa nei confronti del nuovo centravanti bianconero. Getty ImagesL’arrivo di(il più importante affare in Italia per quanto riguarda il mercato di gennaio) ha cambiato letteralmente le prospettive della Juventus. I bianconeri avevano bisogno di un centravanti da venticinque gol a stagione e ora possono guardare con fiducia al ...

