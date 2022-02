Terremoto in Umbria, scossa di magnitudo 3.0 a Gubbio (Di martedì 15 febbraio 2022) Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.0 ha colpito Gubbio, in Umbria. La scossa, a una profondità di 8 km, è stata avvertita ma non ha provocato danni a persone o a cose. Leggi su tg24.sky (Di martedì 15 febbraio 2022) Unadidi3.0 ha colpito, in. La, a una profondità di 8 km, è stata avvertita ma non ha provocato danni a persone o a cose.

