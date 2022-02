Tamponamento in A4 | code tra Seriate e Grumello

Leggi su bergamonews

(Di martedì 15 febbraio 2022) Due chilometri di coda si registrano nel tratto di autostrada A4 tra, in direzione Venezia, per un incidente avvenuto alle 18.50 circa di martedì 15 febbraio. Un uomo di 60 anni al volante di un’auto avrebbe tamponato un camion. Non si registrano feriti, ma disagi dovuti ai due chilometri di coda in direzione di Venezia. Sul posto sono intervenuti le pattuglie della Polizia Stradale e i vigili del fuoco di Bergamo che hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato l’area compromessa.