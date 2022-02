Serie A, giornata 25: pro e contro tra sorprese e pareggi (Di martedì 15 febbraio 2022) Conclusa un altro weekend di calcio, è il momento di passare ai pro e contro della giornata 25 di Serie A, caratterizzata da moltissimi pareggi. Ci sono stati due big match importanti in ottica classifica, ovvero Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, terminati entrambi sull’1-1. Medesimo risultato anche tra ultima e penultima, con Salernitana e Genoa che sorridono a metà, dato che non muovono la classifica. Match vivace – e difficile da pronosticare – quello tra Sassuolo e Roma, finito 2-2 con mille emozioni. Serie A: pro e contro giornata 25 Tanti pari e poche vittorie nette, con diverse vittorie di misura. Uniche squadra a vincere in modo netto sono state la Lazio, che ha spazzato via per 3-0 il Bologna, sempre più in crisi, e l’Hellas Verona, che si è imposta per 4-0 ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 15 febbraio 2022) Conclusa un altro weekend di calcio, è il momento di passare ai pro edella25 diA, caratterizzata da moltissimi. Ci sono stati due big match importanti in ottica classifica, ovvero Napoli-Inter e Atalanta-Juventus, terminati entrambi sull’1-1. Medesimo risultato anche tra ultima e penultima, con Salernitana e Genoa che sorridono a metà, dato che non muovono la classifica. Match vivace – e difficile da pronosticare – quello tra Sassuolo e Roma, finito 2-2 con mille emozioni.A: pro e25 Tanti pari e poche vittorie nette, con diverse vittorie di misura. Uniche squadra a vincere in modo netto sono state la Lazio, che ha spazzato via per 3-0 il Bologna, sempre più in crisi, e l’Hellas Verona, che si è imposta per 4-0 ...

Advertising

acmilan : ?? #MilanSampdoria ?? Rossoneri e blucerchiati a confronto per la 25ª giornata di Serie A a San Siro: ecco la nostra preview ?? #SempreMilan - SkySport : SPEZIA-FIORENTINA 1-2 Risultato finale ? ? #Piatek (42') ? #Agudelo (74') ? #Amrabat (89') ? ?… - Gazzetta_it : Stadi, capienze al 75% già dalla giornata del 27 febbraio - CalcioOggi : Serie A, il prossimo turno e la classifica alla 25esima giornata - Milan News - sportavellino : Serie C, 27° giornata gir. C – Bari-Avellino, trasferte difficili. Zeman aspetta il Palermo -… -