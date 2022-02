Sanavano abusi edilizi in cambio di denaro, vigile urbano e geometra ai domiciliari a Ercolano (Napoli) (Di martedì 15 febbraio 2022) La normalità delle tangenti. Ad Ercolano (Napoli) un luogotenente dei vigili urbani, Francesco Tempesta, ed un geometra libero professionista, Vincenzo Rocco, sono stati arrestati e messi ai domiciliari perché Sanavano abusi edilizi in cambio di denaro sull’unghia, “instillando nel richiedente il convincimento di una prassi ‘normale’ e da tutti seguita”, scrive il giudice per le indagini preliminari. L’accusa formulata dalla Procura di Napoli guidata da Giovanni Melillo, frutto di meticolose indagini dei carabinieri di Torre Annunziata iniziate nell’ottobre 2020, è induzione indebita a dare o promettere utilità. Gli abusivisti hanno versato ai due dai 500 ai 1500 euro per ottenere rapidamente la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) La normalità delle tangenti. Ad) un luogotenente dei vigili urbani, Francesco Tempesta, ed unlibero professionista, Vincenzo Rocco, sono stati arrestati e messi aiperchéindisull’unghia, “instillando nel richiedente il convincimento di una prassi ‘normale’ e da tutti seguita”, scrive il giudice per le indagini preliminari. L’accusa formulata dalla Procura diguidata da Giovanni Melillo, frutto di meticolose indagini dei carabinieri di Torre Annunziata iniziate nell’ottobre 2020, è induzione indebita a dare o promettere utilità. Glivisti hanno versato ai due dai 500 ai 1500 euro per ottenere rapidamente la ...

