Rocchi scrive agli arbitri | «Sono orgoglioso di voi | avete arbitrato da uomini liberi»

Sul Corriere dello Sport, Edmondo Pinna racconta che ieri Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B, ha scritto un messaggio a tutti i direttori di gara per complimentarsi del loro lavoro. «Sono orgoglioso di voi». Troppe le critiche ricevute dagli arbitri, che Rocchi ha giudicato immotivate su tanti episodi, tanto da scrivere: «Complimenti per come avete affrontato questa difficilissima giornata. Qualche errore fisiologico c'è stato, ma siete stati arbitri e avete arbitrato da uomini liberi». E a chi dirigerà in Europa: «Rappresentate l'orgoglio arbitrale italiano, siatene fieri».

