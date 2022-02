Psg-Real Madrid su Canale 5, spettatori furiosi: audio in anticipo sulle immagini (Di martedì 15 febbraio 2022) Psg Real Madrid su Canale 5, spettatori furiosi: audio in ritardo sulle immagini. E sui social scoppia la polemica Rimostranze rabbiose degli spettatori di Canale 5 in merito a PSG-Real Madrid. Lamentato un netto ritardo della telecronaca di Trevisani e Paganin rispetto alle immagini del match ed effetto spoiler assicurato. Nessuna problematica lamentata invece per quanto riguarda Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 15 febbraio 2022) Psgsu5,in ritardo. E sui social scoppia la polemica Rimostranze rabbiose deglidi5 in merito a PSG-. Lamentato un netto ritardo della telecronaca di Trevisani e Paganin rispetto alledel match ed effetto spoiler assicurato. Nessuna problematica lamentata invece per quanto riguarda Sky Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DIRECTVSports : ?? PSG ?? Real Madrid - RoyNemer : Lionel Messi, Leandro Paredes and Angel Di María start for PSG vs. Real Madrid in the Champions League. Mauro Icard… - TuttoMercatoWeb : PSG-Real è sfida totale, Al Khelaifi: 'Io credo in un calcio accessibile a tutti, loro no. Zero rapporti' - amigos_rj : Intervalo | PSG 0x0 Real Madrid - lazialeantifa : Psg Real o di come gli allenamenti sono capaci di non incidere, se non negativamente, sulle proprie squadre. -