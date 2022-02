Programmi TV di stasera, martedì 15 febbraio 2022. Stasera Tutto è Possibile debutta tra Lea e la Champions (Di martedì 15 febbraio 2022) Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Lea – Un nuovo Giorno Fiction. 1×03 Verità difficili: Si avvicina il compleanno di Martina che aspetta la madre per la sua festa. Arturo, incoraggiato da Lea, confessa alla figlia la verità che la bambina prende molto male. Intanto un’assistente sociale annuncia che i genitori di Koljia hanno rinunciato all’adozione e che il bambino verrà rimandato in orfanotrofio in Russia. 1×04 Vie di fuga: Anna affronta Lea, riversando su di lei tutta la sua rabbia. Lea a sua volta affronta Marco: pensa davvero che possano tornare insieme? Martina è tornata in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani. Nel frattempo in reparto arriva Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni abituata a frequenti ricoveri. Rai2, ore 21.20: Stasera ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 15 febbraio 2022) Stefano De Martino Rai1, ore 21.25: Lea – Un nuovo Giorno Fiction. 1×03 Verità difficili: Si avvicina il compleanno di Martina che aspetta la madre per la sua festa. Arturo, incoraggiato da Lea, confessa alla figlia la verità che la bambina prende molto male. Intanto un’assistente sociale annuncia che i genitori di Koljia hanno rinunciato all’adozione e che il bambino verrà rimandato in orfanotrofio in Russia. 1×04 Vie di fuga: Anna affronta Lea, riversando su di lei tutta la sua rabbia. Lea a sua volta affronta Marco: pensa davvero che possano tornare insieme? Martina è tornata in ospedale con Arturo per rimuovere il gesso dal braccio e Marco capisce che il musicista è un serio ostacolo per i suoi piani. Nel frattempo in reparto arriva Viola Parisi, una ragazzina di 13 anni abituata a frequenti ricoveri. Rai2, ore 21.20:...

