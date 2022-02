Pechino 2022 | programma gare e orari tv 16 febbraio

(Di martedì 15 febbraio 2022) (Adnkronos) – Leinil 16alle Olimpiadi dicon glianche per le tv: Ore 2.30, Freestyle: prima manche finale slopestyle maschile; Ore 2.40, Bob: prove 1 e 2 bob a 4 maschile; Ore 2.58, Freestyle: seconda manche finale slopestyle maschile; Ore 3.15, Sci alpino: prima manche slalom maschile; Ore 3.26, Freestyle: terza manche finale slopestyle maschile; Ore 6.45, Sci alpino: seconda manche slalom maschile; Ore 7.05, Curling: sessione 11 round robin maschile; Ore 7.10, Bob: prove 3 e 4 bob a 2 femminile; Ore 8.15, Sci di fondo:: semifinali team sprint tecnica classica femminile; Ore 8.45, Biathlon: staffetta 4×6 km femminile; Ore 9.15, Sci di fondo: semifinali team sprint tecnica classica maschile; Ore 10.15, Sci di fondo: finale ...

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

Le Olimpiadi invernali che si stanno svolgendo ain questi giorni stanno rappresentando " anche loro, verrebbe da dire " uno spaccato positivo del momento dello sport italiano: c'è il miracoloso argento di Sofia Goggia poche settimane dopo ...E mentre la rivale/amica Sofia Goggia si è presa l'argento alle Olimpiadi di, ritornando dall'infortunio di 23 giorni fa ai Mondiali di Cortina - la distorsione al ginocchio sinistro con ...(Sputnik Italia) Ne parlano anche altri media Sport Explainer: alla scoperta del pattinaggio di figura. Pechino 2022 Caso Valieva, nessuna cerimonia in caso di podio nel singolo 21 ORE FA Martedì 15 ...Come abbiamo detto, 10 mesi fa il rider Quiksilver ha avuto un brutto infortunio: oggi lo vediamo riprendere con le sue solite acrobazie e allenarsi per le Olimpiadi di Pechino 2022. Thibault ...