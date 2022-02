Pechino 2022 | martedì 15 febbraio | i risultati di tutte le gare in programma

Leggi su sportface

(Di martedì 15 febbraio 2022) Idi15. Undicesima giornata diufficiale alle Olimpiadi di, ventiquattresima edizione dei Giochi invernali. Una giornata tutta da vivere con tantissimi appuntamenti da non perdere: di seguito ecco tutti i, sport per sport, per un riepilogo di questo. ILGIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA I REGOLAMENTI DI TUTTI GLI SPORT IL MEDAGLIERE MARTEDI 15BIATHLON MASCHILE – Staffetta 4X7.5km ORO: NorvegiaARGENTO: FranciaBRONZO: Roc 7. Italia BOB A 2 MASCHILE – Terza e quarta manche COMBINATA NORDICA MASCHILE – Gundersen trampolino lungo/10km ORO: J. Graabak (NOR) 27:13.3ARGENTO: J.L. Oftebro (NOR) 27:13.7BRONZO: A. Watabe (JPN) ...