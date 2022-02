Over 50, obbligo di super Green pass. Pressing per allentare le restrizioni (Di martedì 15 febbraio 2022) Da oggi nei luoghi di lavoro scatta l'obbligo di certificato rafforzato per gli ultracinquantenni, sia nel settore pubblico che nel privato. La curva epidemica continua ad essere in ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 15 febbraio 2022) Da oggi nei luoghi di lavoro scatta l'di certificato rafforzato per gli ultracinquantenni, sia nel settore pubblico che nel privato. La curva epidemica continua ad essere in ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Scatta da oggi l'obbligo del Super Green pass anti-Covid per gli over 50 sul luogo di lavoro #ANSA - Adnkronos : #Greenpass lavoro over 50, Paragone: 'Obbligo infame'. - MediasetTgcom24 : Super Green pass, scatta oggi l'obbligo per gli over 50: previste sanzioni per i lavoratori non vaccinati… - anna30048679 : RT @a_meluzzi: Green pass lavoro over 50, Paragone: 'Obbligo infame' - apocalittica : RT @Adnkronos: #Greenpass lavoro over 50, Paragone: 'Obbligo infame'. -