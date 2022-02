Nessuna variante buca i vaccini, efficaci a 6 mesi (Di martedì 15 febbraio 2022) Quale che sia il vaccino o la variante, la linea di difesa contro Covid - 19 rappresentata dai linfociti T tiene ed e' capace di riconoscere e contrastare efficacemente il virus per almeno sei mesi. E'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Quale che sia il vaccino o la, la linea di difesa contro Covid - 19 rappresentata dai linfociti T tiene ed e' capace di riconoscere e contrastare efficacemente il virus per almeno sei. E'...

