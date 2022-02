Meloni | ' Serve chiarimento nel cdx'

Advertising

QuotidianPost : Meloni a Salvini: “Serve chiarimento, non è stata banale incomprensione” - Autarchico : #Meloni: 'serve un chiarimento politico' - 'Per me c'è un problema di posizionamento, poi voglio bene a tutti e ho… - mlpedo : RT @Agenzia_Ansa: Meloni, serve un chiarimento politico nel Centrodestra #ANSA - GCugini : Centrodestra: Meloni, serve un chiarimento politico. Botta e risposta con Salvini - Politica - ANSA - micheilucia : RT @OmbraDuca: Opsssssss......volano gli stracci tra i fascisti??? -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Serve

"Io ho posto pubblicamente un tema - spiegaa Rtl 102.5 - lavoro per un centrodestra forte, orgoglioso, che non rincorre le sirene della sinistra. Su questo purtroppo non abbiamo la stessa ...Così la leader di FdI Giorgia, ospite di Non stop news su Rtl, ha parlato della situazione del centrodestra. "Io - replica in proposito Salvini - sto lavorando per ridurre le bollette di luce ...“Io ho posto pubblicamente un tema – spiega Meloni a Rtl 102.5 – lavoro per un centrodestra ... Poi ha ribadito: “Un chiarimento serve. Alle prossime amministrative andrà al governo solo con il ...La leader di Fratelli d'Italia ha ribadito che "un chiarimento serve" e che alle elezioni amministartive e alle politiche del 2023 il suo partito "andrà al governo solo con il centrodestra. Penso che ...