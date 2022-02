Maxi-rissa in campo | Pepe accusato di aggressione a un dirigente e di aver nascosto un proiettile VIDEO

(Di martedì 15 febbraio 2022) Un brutto episodio si è verificato durante la partita del campionato portoghese Porto-Sporting, sfida valida per la vittoria del titolo. La gara si è conclusa sul risultato di 2-2, ilha regalato grande spettacolo ma si sono registrati anche momenti di tensione. La partita è salita alla ribalta per un brutto episodio, in particolar modo è finito nel mirino. Il difensore è stato coinvolto in unascoppiata al termine della partita, coinvolti anche personaggi extra-come dirigenti e fotografi. L’arbitro ha preso provvedimenti duri: 4 espulsi, due per parte. Cartellino rosso proprio per, coinvolto in un diverbio con Hugo Viana. Secondo quanto riporta ‘A Bola’dicommesso una condotta ...

... Pepe, rischia unasqualifica per aver preso a calci un dirigente dello Sporting Lisbona Alla fine della partita fra Porto e Sporting Lisbona era scattata unache aveva portato a ...L'attesissimo big match tra Porto e Sporting Lisbona dello scorso 11 febbraio, terminato 2 - 2, è stato segnato dallache ha condizionato il post partita. Quattro espulsi, tra cui il solito Pepe , che non fa mai mancare il proprio contributo in tali situazioni. Ma non solo i calcioni a Hugo Viana e al ...La partita è salita alla ribalta per altri motivi, in particolar modo è finito nel mirino Pepe. Il difensore è stato coinvolto in una maxi-rissa scoppiata al termine della partita, coinvolti anche ...Il difensore del Porto è stato coinvolto in una maxi-rissa scattata al termine del classico contro lo Sporting Lisbona, andato in scena venerdì 11 febbraio. La sfida tra la prima e la seconda in ...