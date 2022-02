LIVE Sci di fondo, Team Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Pellegrino e De Fabiani fanno un pensierino alla medaglia (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La start list – La presentazione maschile – La presentazione femminile – Gli avversari Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Team Sprint a tecnica classica maschile e femminile valide per le Olimpiadi di Pechino 2022. Siamo forse all’ultima, benché non elevata possibilità per l’Italia di arrivare a medaglia. In particolare, è la scoppia maschile, quella composta da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, a nutrire le maggiori chance di arrivare all’obiettivo podio, in una gara che nei pronostici è di marchio Norvegia-ROC. Finlandia e Francia le principali rivali, ma ancor più lo è la tecnica ... Leggi su oasport (Di mercoledì 16 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa start list – La presentazione maschile – La presentazione femminile – Gli avversari Buon mattino a tutti i lettori di OA Sport, e benvenutidellea tecnica classica maschile e femminile valide per ledi Pechino. Siamo forse all’ultima, benché non elevata possibilità per l’Italia di arrivare a. In particolare, è la scoppia maschile, quella composta da Federicoe Francesco De, a nutrire le maggiori chance di arrivare all’obiettivo podio, in una gara che nei pronostici è di marchio Norvegia-ROC. Finlandia e Francia le principali rivali, ma ancor più lo è la tecnica ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova discesa donne combinata in DIRETTA: ultima ricognizione per Federica Brignone ed Elena Curton… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Slalom Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Giuliano Razzoli e Alex Vinatzer possono stupire - live_palermo : Pechino 2022, doppia medaglia per l'Italia: impresa Goggia, è argento. Bronzo per Nadia Delago… - infoitsport : LIVE – Pechino 2022, discesa femminile sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - zazoomblog : LIVE Sci alpino Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: argento Goggia bronzo Nadia Delago. Suter beffa le azzurre -… -