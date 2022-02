Lazio | Lazzari | confermati 40 giorni di stop per il terzino

Advertising

Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Lazio. Pronti Patric e Hysaj, Lazzari e Acerbi unici assenti - VoceGiallorossa : ? Lazio, lesione al flessore della coscia destra per Lazzari: derby a rischio #ASRoma - TuttoFanta : ??#LAZIO: per #Lazzari gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di II grado al flessore della coscia dest… - Fantacalcio : Lazio: infortunio Lazzari, l'esito degli esami - LALAZIOMIA : Lazio: lesione per Lazzari, fuori un mese -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Lazzari

Commenta per primo Ladovrà rinunciare a Manuelper una quarantina di giorni . Gli esami a cui si è sottoposto il terzino biancoceleste hanno evidenziato una lesione di secondo grado al flessore della coscia ...Commenta per primo Larischia di perdere per un mese Manuel. L'esterno ha subito una lesione alla cosica che lo costringerà a lungo ai box.Sono due gli unici assenti della Lazio: Lazzari e Acerbi. Al loro posto pronti Patric e Hysaj mentre Marusic e Luiz Felipe completeranno il reparto. A centrocampo, per via della squalifica in ...La notizia che non ci voleva. Che purtroppo era nell’aria: stop lungo per Manuel Lazzari, gli esami strumentali a cui si è sottoposto in giornata hanno evidenziato una lesione di secondo grado al ...