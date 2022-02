L’avventurosa stravaganza delle ceneri di Pirandello

Leggi su ilmanifesto

(Di mercoledì 16 febbraio 2022) Sotto la voce «Mie ultime volontà», Luigi, spirato a Roma il 10 dicembre 1936, aveva lasciato scritto su un foglietto un breve, bellissimo testo, composto probabilmente diversi anni prima di morire: «Sia lasciata passare in silenzio la mia morte. Agli amici, ai nemici preghiera non che di parlarne sui giornali, ma di non farne pur cenno. Né annunzi né partecipazioni. Morto, non mi si vesta. Mi s'avvolga, nudo, in un lenzuolo. E niente fiori sul letto e nessun cero …