La Russia: il ritiro già programmato, Occidente isterico. E va in fumo la missione di Di Maio (Di martedì 15 febbraio 2022) Truppe russe parzialmente in ritirata. L'imminente invasione dell'Ucraina annunciata dagli Stati Uniti per il momento appare scongiurata. Anzi, ribadisce il Cremlino, non era mai stata in programma. E' stato l'Occidente ad orchestrare una narrazione finalizzata a colpire l'immagine di Mosca. Cremlino: esercitazione finita, le truppe tornano alle loro basi Il Cremlino aggiunge che il ritiro di alcune truppe dal confine ucraino, annunciato oggi, non è nulla di nuovo. "Abbiamo sempre detto che quando le esercitazioni saranno concluse le truppe torneranno alle loro basi permanenti. Non c'è nulla di nuovo. E' un processo normale", ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Bbc. Mosca del resto ha sempre presentato l'ammassamento di truppe al confine ucraino come un'esercitazione militare. Sottolineando che l'intera narrativa dell'"invasione" è falsa ...

