Jennifer Lopez splendida splendente

Un bel colpo per Pasquale Bruni, la maison valenzana di gioielli che la pop star Jennifer Lopez ha scelto di indossare durante le riprese del film Marry Me - Sposami, storia romantica, sotto forma di commedia musicale glamour, nelle sale il 10 febbraio, guarda caso, in prossimità di San Valentino. Secondo il magazine Variety, il film si presenta come un incrocio tra Notting Hill e A Star is born dove Jennifer Lopez interpreta il ruolo di una star che scopre il tradimento del suo futuro marito a un passo dal matrimonio, così decide di scegliere un fan a caso, durante uno dei suoi concerti, per sposarlo al posto del promesso sposo. Al di là della storia che, pur nella sua leggerezza, offre spunti di riflessione sugli inganni della notorietà e sull'amore come forma di conoscenza, ciò che manderà in visibilio i fan saranno ...

