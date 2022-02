"Ho visto la felicità di Dj Fabo e Trentini nei secondi prima della fine" (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI “felicità: è la parola giusta. Davide e Fabiano erano felici prima di morire. Può suonare paradossale ma si sentivano come dei campioni del mondo perché avevano raggiunto il loro obbiettivo che non era morire ma essere liberi di scegliere.”. Avy Candeli dell'associazione ‘Luca Coscioni' era in Svizzera accanto a Marco Cappato quando Davide Trentini e Fabiano Antoniani, due figure diventate simbolo nella campagna referendaria sul fine vita, scelsero di mettere un punto al loro dolore. "Gli scherzi e la pizza la sera prima con Fabo" Era alla clinica Dignitas di Zurigo il 27 febbraio del 2017 quando vide Dj Fabo “diventare felice”: “L'avevo conosciuto qualche mese prima. Era arrabbiato, sofferente. Poi, da quando ha saputo che avrebbe potuto ... Leggi su agi (Di martedì 15 febbraio 2022) AGI “: è la parola giusta. Davide e Fabiano erano felicidi morire. Può suonare paradossale ma si sentivano come dei campioni del mondo perché avevano raggiunto il loro obbiettivo che non era morire ma essere liberi di scegliere.”. Avy Candeli dell'associazione ‘Luca Coscioni' era in Svizzera accanto a Marco Cappato quando Davidee Fabiano Antoniani, due figure diventate simbolo nella campagna referendaria sulvita, scelsero di mettere un punto al loro dolore. "Gli scherzi e la pizza la seracon" Era alla clinica Dignitas di Zurigo il 27 febbraio del 2017 quando vide Dj“diventare felice”: “L'avevo conosciuto qualche mese. Era arrabbiato, sofferente. Poi, da quando ha saputo che avrebbe potuto ...

