Gas +50%. L'amministratore invia tre bollette aggiuntive ai condòmini (Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Le tensioni internazionali sul fronte russo-ucraino e una politica nazionale di autonomia energetica storicamente assente hanno determinato l'aumento del 50% del costo del gas. Che si ripercuote sui singoli cittadini. In che modo? Lo spiegano bene i due documenti qui riportati. Nella prima lettera si legge la articolata comunicazione che la società fornitrice ha inoltrato ad un amministratore di condominio. A seguire, la lettera con la quale quelL'amministratore comunica ai condòmini l'emissione di altre tre bollette del gas aggiuntive (il palazzo ha gas condominiale), non previste fino a qualche ora prima. LA SOCIETA' – Gentile Amministratore, sarà sicuramente venuto a conoscenza delle notizie relative ai rincari dei prezzi di energia elettrica e gas naturale emerse in questi ...

