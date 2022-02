F1, Alexander Albon: “La livrea FW44 è pulita e semplice. Mi piace che ci sia più blu” (Di martedì 15 febbraio 2022) Alexander Albon esprime il proprio parere dopo la presentazione della Williams, ultima auto in ordine cronologico ad esser stata svelata in vista del Mondiale F1 2022. Il thailandese mostra la propria soddisfazione per l’inedita colorazione scelta dalla squadra inglese, molto diversa rispetto alla passata stagione. Il teammate del canadese Nicholas Latifi ha rilasciato ai media: “La livrea FW44 è pulita e semplice. Mi piace che abbiamo optato per più blu rispetto alla passata stagione. Ora non vedo l”ora di vederlo in pista nei primi test di Barcellona”. L’ex alfiere della Red Bull dovrà riprendere le misure con la massima formula dopo una stagione d’assenza. Ricordiamo infatti la partecipazione con una Ferrari 488 GT3 di AF Corse al DTM, categoria che dal 2021 ha ... Leggi su oasport (Di martedì 15 febbraio 2022)esprime il proprio parere dopo la presentazione della Williams, ultima auto in ordine cronologico ad esser stata svelata in vista del Mondiale F1 2022. Il thailandese mostra la propria soddisfazione per l’inedita colorazione scelta dalla squadra inglese, molto diversa rispetto alla passata stagione. Il teammate del canadese Nicholas Latifi ha rilasciato ai media: “La. Miche abbiamo optato per più blu rispetto alla passata stagione. Ora non vedo l”ora di vederlo in pista nei primi test di Barcellona”. L’ex alfiere della Red Bull dovrà riprendere le misure con la massima formula dopo una stagione d’assenza. Ricordiamo infatti la partecipazione con una Ferrari 488 GT3 di AF Corse al DTM, categoria che dal 2021 ha ...

