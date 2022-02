Eutanasia legale, Referendum inammissibile. Cappato: “Brutta notizia per chi subisce e subirà sofferenze insopportabili” – Video (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo la decisione della Corte Costituzionale, che ha giudicato “inammissibile” il Referendum sull’Eutanasia legale, Marco Cappato, dell’associazione Coscioni ha parlato con i giornalisti. “Questa per noi è una Brutta notizia, credo che sia una Brutta notizia per coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a lungo sofferenze insopportabili contro la loro volontà. Credo sia ancora di più una Brutta notizia per la democrazia del nostro Paese perché sarebbe stata una grande occasione per collegare la realtà sociale con le istituzioni su questo molto disattente”, ha detto Cappato fuori dal palazzo della Consulta. “Sull’Eutanasia però ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 15 febbraio 2022) Dopo la decisione della Corte Costituzionale, che ha giudicato “” ilsull’, Marco, dell’associazione Coscioni ha parlato con i giornalisti. “Questa per noi è una, credo che sia unaper coloro che subiscono e dovranno subire ancora più a lungocontro la loro volontà. Credo sia ancora di più unaper la democrazia del nostro Paese perché sarebbe stata una grande occasione per collegare la realtà sociale con le istituzioni su questo molto disattente”, ha dettofuori dal palazzo della Consulta. “Sull’però ...

