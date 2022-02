Europa League: ungherese Kovacs arbitrerà Barcellona - Napoli (Di martedì 15 febbraio 2022) Istvan Kovacs è l'arbitro designato per dirigere Barcellona - Napoli, andata dei sedicesimi di finale dell'Europa League, in programma giovedì alle ore 18,45. Il 'fischietto' rumeno sarà coadiuvato da ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) Istvanè l'arbitro designato per dirigere, andata dei sedicesimi di finale dell', in programma giovedì alle ore 18,45. Il 'fischietto' rumeno sarà coadiuvato da ...

