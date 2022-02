Di Maio a Kiev, c'è spazio per diplomazia, giovedì a Mosca (Di martedì 15 febbraio 2022) "Dopo i colloqui oggi a Kiev con il governo ucraino posso affermare che esiste uno spazio per una soluzione diplomatica, ovviamente una soluzione per essere tale dev'essere condivisa in un quadro più ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 15 febbraio 2022) "Dopo i colloqui oggi acon il governo ucraino posso affermare che esiste unoper una soluzione diplomatica, ovviamente una soluzione per essere tale dev'essere condivisa in un quadro più ...

