Curling | Pechino 2022 | Svizzera al comando tra le donne | Svezia in scia Ok Gran Bretagna e Giappone

Leggi su oasport

(Di martedì 15 febbraio 2022) Si sono disputate quattro partite valide per la nona giornata del round robin difemminile alle Olimpiadi Invernali di. Le favorite della vigilia non hanno steccato: la, detentrice del titolo olimpico, ha regolato la Danimarca per 9-3; laCampionessa del Mondo ha avuto la meglio sugli USA per 9-6; la, oro agli ultimi Europei, si è sbarazzata delper 10-4; la Russia ha passeggiato sulla Cina (11-5). Quattro successi che definiscono ulteriormente le gerarchie nel torneo e che contribuiscono a determinare le posizioni in classifica generale. Laresta alcon 6 successi all’attivo, uno in più della. Al terzo posto si è ...