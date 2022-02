Curling | Olimpiadi Pechino 2022 | risultati e classifiche

(Di martedì 15 febbraio 2022) Ie ledel torneo dialleinvernali di. Sarà il National Aquatics Center ad ospitare i match dei tornei olimpici di, che in tutto saranno tre (maschile, femminile, doppio misto) e prenderanno il via il 2 febbraio, due giorni prima della cerimonia di apertura, per poi concludersi il 20 febbraio con le ultime finali. Le squadre si sfideranno in un round robin (tutte le Nazionali affronteranno le altre una volta). Le migliori quattro della classifica accedono poi alle semifinali e poi agli eventi da medaglia. Di seguito tutti ie le. IL CALENDARIO DELL’ITALIA IL REGOLAMENTO IL TABELLONE E GLI ACCOPPIAMENTI DELLE SEMIFINALI TORNEO DOPPIO MISTO – ...

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Palazzo_Chigi : Vittoria dopo vittoria hanno fatto appassionare gli italiani al #curling, Stefania #Constantini e Amos #Mosaner son… - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - AdyAzza : RT @Maiosopraosotto: #aggiornamento #curling #ITAvUSA maschile: Signore e signori la partita è finita all'8° end! Gli USA si arrendono perc… - Sofiafontana70 : #eurosportcurling volevo salutarvi tutti Sofia da Pozzolengo e volevo dirvi che non avevo mai visto il curling prim… -

L'Italia si impone per 10-4 sugli Stati Uniti e rimane in corsa per la qualificazione alle semifinali per quanto riguarda il torneo di curling alle Olimpiadi 2022 di Pechino. Gli azzurri rispondono ... La qualificazione alla semifinale è ancora possibile. Bravi azzurri.