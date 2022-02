Covid, Garavaglia (Lega): “Ad aprile togliere tutte le restrizioni come in Francia” (Di martedì 15 febbraio 2022) La decisione di mettere l'obbligo del Super Green pass, "come altre, è stata presa quando la curva era in salita esponenziale. La matematica del liceo ci dice che se una curva cresce rapidamente, altrettanto rapidamente scende. Quindi da ora in avanti verranno prese decisioni che vanno nella direzione opposta". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 15 febbraio 2022) La decisione di mettere l'obbligo del Super Green pass, "altre, è stata presa quando la curva era in salita esponenziale. La matematica del liceo ci dice che se una curva cresce rapidamente, altrettanto rapidamente scende. Quindi da ora in avanti verranno prese decisioni che vanno nella direzione opposta". L'articolo .

