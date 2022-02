Advertising

Affaritaliani : Conte: 'Doppio mandato? E' valore identitario, ma ne discuteremo' - livic751 : RT @GeMa7799: Conte rilancia contro Di Maio la “bomba” di Grillo sul doppio mandato: “Nessuna deroga…” - GeMa7799 : Conte rilancia contro Di Maio la “bomba” di Grillo sul doppio mandato: “Nessuna deroga…” - SecolodItalia1 : Conte rilancia contro Di Maio la “bomba” di Grillo sul doppio mandato: “Nessuna deroga…” - Affaritaliani : M5s, Conte: 'Limite doppio mandato è fondamentale. Politica non è un mestiere' -

Ultime Notizie dalla rete : Conte Doppio

Agenzia ANSA

Roma, 15 febbraio 2022 "Grillo ha sempre detto che la regola delmandato è fondativa, ma ci confronteremo. La posizione del garante avrà rilievo", così il leader del Movimento 5 Stelle... Grillo lo ha detto già in più occasioni che per lui la regola delmandato è una regola ... ha dettoarrivando alla Camera per prendere parte all'assemblea congiunta. Anche persi ...La regola del doppio mandato è l'ultima regola della prima ora rimasta ... chiaramente la posizione del garante avrà un grande rilievo in questa valutazione che faremo», ha detto Conte arrivando alla ...Lo dice Giuseppe Conte, arrivando alla Camera per prendere parte all'assemblea congiunta e commentando la notizia dell'Adnkronos. Pubblicità A chi gli chiede se per lui la regola del doppio mandato ...