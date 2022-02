(Di martedì 15 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Ispendono i loro soldi e noi perdiamo lo scontro diretto. Fanno bene ad essere arrabbiati”. E’ il concetto chiaro espresso da Olivernel post sconfitta con la Virtus Francavilla. “Tutta la partita è stata storta – commenta – Nel primo tempo nongiocato male, ma nel secondo tempoun gol di m…”. “affrontato una squadra forte, dopo lo svantaggioprovato a reagire ma non ci siamo riusciti. È andata male e dispiace molto soprattutto per iche sono venuti fin qui”. “La corsa al primo posto è dura – afferma il tedesco – Dieci punti sono tanti, quasi quattro partite. Dobbiamo provare a ad arrivare nel miglior piazzamento possibile e puntare ...

Advertising

anteprima24 : ** ##Avellino, Kragl: 'Abbiamo preso un gol di m...Rammaricato per i tifosi' ** - TuttoAvellinoit : Le parole di Oliver #Kragl, dopo la sconfitta dell'#Avellino con la Virtus #Francavilla - sportavellino : Avellino, Kragl: 'Dobbiamo imparare a leggere meglio le gare, dispiace per i tifosi' - - ottopagine : L'Avellino vince sotto gli occhi di lady Kragl, scatto virale sui social #Avellino -

Ultime Notizie dalla rete : Avellino Kragl

(3 - 4 - 3) - Pane; Silvestri, Scognamiglio, Bove; Ciancio, Aloi, Carriero,; Kanoute, Murano, Micovschi. A disp.: Forte, Pizzella, Tito, Rizzo, Di Paola, Tarcinale, Matera, De ...), al 12 ptO. (), al 32 st Silvestri L. (). Espulsioni: al 31 st Matera A. (). Biglietti I tagliandi disponibili, nei limiti di capienza (50%) attualmente ...All. Taurino. AVELLINO (3-4-3): Pane – Silvestri, Scognamiglio (70' Rizzo), Bove – Ciancio, Aloi (59' De Francesco), Carriero (59' Matera), Kragl (52' Tito) – Kanoute, Murano (52' Plescia), Micovschi.Kragl, Carriero, Aloi e Scognamiglio. I cambi tuttavia non sortiscono gli effetti sperati. Al 76' Avellino in dieci per l'espulsione comminata al neo entrato Matera per un intervento a gamba tesa ai ...