AEW | Cody Rhodes ai saluti | ecco le sue dichiarazioni dopo l’addio

(Di martedì 15 febbraio 2022) È notizia di pochi minuti fa cheha lasciato la AEW, per la quale ha lottato sin dagli albori, contribuendo a renderla la federazione che è oggi. El’ufficialità del, arrivata direttamente da Tony Khantramite questo comunicato, ora è toccato ascrivere la parola fine sulla sua avventura in All Elite. Sentiti ringraziamentiha diramato questa lettera tramite i suoi canali social. L’American Nightmare ha ringraziato in primis Tony Khan, seguito poi da molti membri del roster AEW, con a capo i membri dell’Elite. pic.twitter.com/iyKVg1nVpm— AEW COMMUNITY OUTREACH (@) February 15, 2022 Un sentito ringraziamento che non ha tralasciato nessuno,un’avventura ricca di successi. ...

Ladder Match for the TNT Championship: Cody Rhodes vs Sammy Guevara. Cody Rhodes ha fatto il suo ritorno in AEW dopo un'assenza di due settimane, reclamando di essere il solo e unico TNT Champion. Dopo Cody, anche Brandi Rhodes dice addio alla AEW. Con un post sui social media, l'ex Chief Brand Office della AEW ha ringraziato tutti ed ha salutato ufficialmente la All Elite Wrestling. Cody Rhodes ha ufficialmente lasciato la AEW! Inizialmente, erano arrivate le notizie sul suo status di free agent, che avevano fatto impazzire le indiscrezioni, che lo davano come un possibile...